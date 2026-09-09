Google va investir 13 milliards d'euros dans des infrastructures numériques en Finlande ( AFP / Nicolas TUCAT )

Google a annoncé mercredi investir dans les deux prochaines années au moins 13 milliards d'euros en Finlande dans des projets d'infrastructures numériques, y compris des centres de données destinés à faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle.

"Il s'agit du plus important investissement réalisé par Google en Europe et d'une preuve du rôle de premier plan joué par la Finlande dans le développement responsable des infrastructures liées à l'IA", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ces investissements vont financer le développement de centres de données et autres partenariats dans les municipalités de Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala.

Les fonds couvrent également des "projets d'énergie propre" et seront injectés dans des "fonds dédiés à la nature et aux communautés afin de soutenir la biodiversité locale, l'éducation, la recherche et le développement des compétences", a précisé Google.

"La décision de Google témoigne clairement de nos atouts. La valeur de l'économie des données va bien au-delà des investissements directs, en stimulant l'innovation, la recherche et le développement", a salué le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, cité dans le communiqué.

Climat frais, électricité bon marché

Grâce à son électricité relativement bon marché et à son climat frais, la Finlande a vu le nombre de projets de centres de données exploser ces dernières années et des dizaines d'entre eux sont déjà en construction.

Attirer les investissements dans ce secteur est une priorité du gouvernement de droite de Petteri Orpo, alors que le pays nordique est confronté à un chômage à son plus haut niveau historique.

Le géant technologique Google a progressivement renforcé sa présence en Finlande, après avoir racheté en 2009 une ancienne usine de papier et l'avoir transformée en centre de données dans la ville côtière de Hamina.

Le site fait depuis partie des 43 régions cloud de Google et fait appel à des centaines de fournisseurs finlandais pour la construction, l'exploitation et les infrastructures réseau.

La phase de construction pour ces nouveaux investissements est prévue en 2027 et 2028. Selon les estimations de Google, ils augmenteront le PIB finlandais de 3,6 milliards d'euros par an et "soutiendront plus de 37.000 emplois", dans le pays nordique, dont 16.000 dans le BTP.

Après la phase de construction, l'exploitation de ces infrastructures devrait soutenir environ 7.000 emplois par an, notamment dans les métiers liés aux installations et aux activités techniques sur site, chez les fournisseurs d'équipements et de services, ainsi que dans les commerces, restaurants et services locaux fréquentés par ces travailleurs et leurs familles.

Elles "serviront de fondement au développement de la préparation numérique, de l'innovation et de l'IA en Finlande et plus largement en Europe", a affirmé Google.