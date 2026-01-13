Gonçalo Ramos fait le doublé et chouine deux fois après la défaite du PSG

Paris éliminé, Paris contrarié. Le PFC a réalisé un sacré exploit en venant à bout du PSG au Parc des Princes en 32 e de finale de la Coupe de France. Une victoire qui doit beaucoup à Obed Nkambadio , monstrueux dans ses buts, autant qu’à la résilience des visiteur s. Mais pour Gonçalo Ramos, titulaire et muet devant le but , le PFC a surtout fait de l’antijeu pour gagner du temps. Tout colère, le Portugais est venu extérioriser son énervement devant les micros des deux diffuseurs de la rencontre , BeIN Sports et France 3. L’instinct du buteur, puisqu’un doublé reste un doublé, même en dehors du rectangle vert.

[📺LIVE] 🇫🇷🏆 #CoupeDeFrance #PSGPFC 🎙️ Gonçalo Ramos réagit à la défaite du PSG face au PFC en 16ème de finale de Coupe de France ! pic.twitter.com/leOHEbw9Yd…

JF pour SOFOOT.com