Avec Hugo Ekitiké décisif, Liverpool écarte tranquillement Barnsley
Barnsley a les fesses toutes red . Opposé à une formation de League One, Liverpool n’a pas tremblé pour s’imposer en 32 es de FA Cup et passer au prochain tour, en s’imposant tranquillement à Anfield (4-1) face à Barnsley. Mis sur les bons rails par une frappe terrible de Dominik Szoboszlai puis une deuxième, tout aussi puissante, de Jérémie Frimpong, les hommes d’Arne Slot ont rapidement mené de deux buts après 35 minutes de jeu. Une avance sympathique pour rejoindre les vestiaires mais visiblement trop conséquente pour le milieu hongrois, auteur d’une passe du talon pour Adam Phillips et Barnsley , qui n’en demandaient pas tant pour réduire la marque à 2-1. Une frayeur sans lendemain pour autant.

