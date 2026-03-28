Golf-Tiger Woods arrêté pour conduite sous influence après un accident de voiture en Floride

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* Woods est accusé de conduite sous influence, de dommages matériels et de refus de se soumettre à un test de dépistage

* L'alcootest ne révèle aucune trace d'alcool; l'affaiblissement des facultés est considéré comme lié à la drogue

* Woods est libéré après avoir passé huit heures en prison

(Ajouter Woods libéré au paragraphe 2)

L'ancien numéro un mondial Tiger Woods a été arrêté pour conduite sous influence après que sa Land Rover se soit renversée sur une route à deux voies près de sa maison de Jupiter Island en Floride vendredi après-midi, a annoncé le bureau du shérif du comté de Martin.

Le champion aux 15 titres majeurs a été libéré plus tard dans la journée, la loi de Floride exigeant qu'il reste en prison pendant au moins huit heures avant de pouvoir payer sa caution.

Woods était en train de dépasser un camion de travail tirant une remorque à grande vitesse lorsqu'il a percuté l'arrière de celui-ci, provoquant le retournement de son véhicule sur le côté conducteur, a déclaré le shérif John Budensiek lors d'une conférence de presse.

Le quinquagénaire s'est extirpé de la portière du passager avant l'arrivée des forces de l'ordre. Un alcootest effectué à la prison du comté de Martin n'a révélé aucune trace d'alcool, les enquêteurs pensant que l'affaiblissement des facultés de l'homme était lié à la prise de drogues ou de médicaments.

Woods a refusé de se soumettre à un test d'urine, une infraction qui donne lieu à une accusation distincte en vertu de la loi de Floride. Ni Woods ni le conducteur de l'autre véhicule n'ont été blessés.

Woods a été inculpé de conduite sous influence, de dommages matériels et de refus de se soumettre à un test légal, autant de délits mineurs.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait entendu parler de l'incident.

"Je me sens si mal. Il y a eu un accident. Il a des difficultés. Il y a eu un accident, et c'est tout ce que je sais. C'est un ami très proche. C'est une personne extraordinaire, un homme extraordinaire", a déclaré Trump.

C'était la deuxième fois que Woods était accusé de conduite sous influence, après avoir été arrêté en 2017 à Jupiter, en Floride, puis avoir plaidé coupable de conduite imprudente.

Woods a également été impliqué dans un grave accident de voiture en février 2021, subissant de graves fractures aux jambes.

Son historique de blessures s'étend sur plus de deux décennies et comprend de multiples opérations du dos, des reconstructions du LCA, des ruptures du tendon d'Achille et des problèmes chroniques de genou, qui ont tous considérablement limité son calendrier de compétition au cours des dernières années.

Woods venait tout juste de reprendre la compétition, représentant son Jupiter Links Golf Club dans un match des TGL Finals mardi, sa première apparition depuis qu'il a manqué le cut à l'Open britannique de 2024.

Il n'a pas confirmé s'il prévoyait de participer au Masters de cette année, qui débute le 9 avril à Augusta.

CARRIÈRE ET RÉALISATIONS

Woods est largement considéré comme l'un des plus grands golfeurs de tous les temps. Il a remporté 15 championnats majeurs, le deuxième derrière Jack Nicklaus, qui en compte 18, et 82 tournois du PGA Tour, un record qu'il partage avec Sam Snead.

Parmi ses titres majeurs, on compte cinq Masters, trois U.S. Opens, trois British Opens et quatre PGA Championships.

Woods a passé 683 semaines en tant que numéro un mondial, un record, et il est le seul joueur à détenir les quatre titres majeurs en même temps, un exploit réalisé au cours des saisons 2000-2001 et connu sous le nom de "Tiger Slam" (Chelem du tigre).

Il a remporté l'U.S. Open 2000 par 15 coups d'avance, la plus grande marge de victoire de l'histoire des championnats majeurs.

La victoire de Woods au Masters 2019, son dernier titre majeur, est considérée comme l'un des plus grands retours en force du sport après des années de blessures débilitantes au dos et de problèmes personnels qui ont menacé de mettre fin à sa carrière.