Golf-Tiger Woods arrêté pour conduite en état d'ivresse après un accident de voiture en Floride

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* Woods est accusé de conduite en état d'ivresse, de dommages matériels et de refus de se soumettre à un test de dépistage

* L'alcootest n'a révélé aucune trace d'alcool; l'affaiblissement des facultés est considéré comme lié à la drogue

* Woods a subi de graves fractures à la jambe lors d'un précédent accident de voiture

(Ajoute que Woods a été arrêté)

L'ancien numéro un mondial Tiger Woods a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après que sa Land Rover se soit renversée sur une route à deux voies près de son domicile de Jupiter Island en Floride vendredi après-midi, a annoncé le bureau du shérif du comté de Martin.

Le champion de 15 tournois majeurs avait dépassé à grande vitesse un camion de travail tirant une remorque lorsqu'il a heurté l'arrière de la remorque, faisant basculer son véhicule sur le côté conducteur, a déclaré le shérif John Budensiek lors d'une conférence de presse.

Woods, 50 ans, s'est extirpé de la portière du passager avant l'arrivée des forces de l'ordre. Un alcootest effectué à la prison du comté de Martin n'a révélé aucune trace d'alcool, les enquêteurs pensant que son affaiblissement des facultés était lié à la prise de drogues ou de médicaments.

Woods a refusé de se soumettre à un test d'urine, une infraction qui donne lieu à une accusation distincte en vertu de la loi de Floride. Ni Woods ni le conducteur de l'autre véhicule n'ont été blessés.

Woods a été inculpé de conduite en état d'ivresse, de dommages matériels et de refus de se soumettre à un test légal, autant de délits mineurs. En vertu de la loi de Floride, il doit rester en prison pendant au moins huit heures avant d'être libéré sous caution.

C'était la deuxième fois que Woods faisait face à des accusations de conduite en état d'ivresse, ayant été arrêté en 2017 à Jupiter, en Floride, plaidant ensuite coupable de conduite imprudente.

Woods a également été impliqué dans un grave accident de voiture en février 2021, subissant de graves fractures aux jambes.

Son historique de blessures s'étend sur plus de deux décennies et comprend de multiplesopérations du dos, des reconstructions du LCA, des ruptures du tendon d'Achille et des problèmes chroniques de genou, qui ont tous considérablement limité son calendrier de compétition au cours des dernières années.

Woods venait tout juste de reprendre la compétition, représentant son Jupiter Links Golf Club dans un match des TGL Finals mardi, sa première apparition depuis qu'il a manqué le cut à l'Open britannique de 2024.

Il n'a pas confirmé s'il avait l'intention de participer au Masters de cette année, qui débute le 9 avril à Augusta.