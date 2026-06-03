Glucksmann opposé à l'idée du PS d'une double primaire

Le dirigeant de Place publique et député européen Raphaël Glucksmann, à Paris, le 28 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Raphaël Glucksmann est opposé, selon son entourage, à une double primaire, d'abord interne aux sociaux-démocrates, puis ouverte au reste de la gauche hors LFI, idée avancée par la direction du PS pour sortir de l'impasse sur la désignation du candidat non mélenchoniste à la présidentielle.

"Depuis un an, nous disons que nous sommes contre la primaire, ça n'est pas pour finir avec deux !", a indiqué mercredi à l'AFP l'entourage de Raphaël Glucksmann qui s'est récemment donné "trois mois" - soit jusque fin août - pour décider s'il sera candidat à l'élection présidentielle.

"On souhaite trouver les conditions d'un processus qui nous rassemble et nous renforce collectivement, pas celles d'un mécanisme qui nous enferme dans un entre-soi de la gauche qui se parlerait à elle-même", a-t-on ajouté de même source.

La direction du PS entend faire trancher les militants socialistes le 9 juillet sur la stratégie pour la présidentielle dans laquelle s'est enlisée la gauche hors LFI depuis plusieurs mois.

Une nouvelle idée a émergé, celle d'une double primaire.

La première se jouerait entre les seuls candidats membres du Parti socialiste (Olivier Faure, Boris Vallaud, François Hollande, Jérôme Guedj, etc.) et Raphaël Glucksmann, le leader de Place publique.

Le vainqueur participerait ensuite à une deuxième primaire, ouverte, avec le reste de la gauche non LFI, comme Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain...

Selon la numéro 2 du PS Johanna Rolland, la première aurait lieu fin septembre et la seconde fin octobre.

"La vérité, c'est que, aujourd'hui, le peuple de gauche se désespère (...) On a encore quelques jours pour trouver une formule de compromis qui permette de mettre fin au supplice chinois", a-t-elle expliqué.

"Soit on trouve une solution de compromis qui est la sortie de crise par le haut, soit nous n'en trouvons pas et il y aura plusieurs options soumises au vote le 9 juillet", a résumé la maire de Nantes.