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Glissement de terrain en Chine, plus de 10 personnes prises au piège
information fournie par Reuters•05/09/2026 à 06:15
Deux explosions successives dans une installation militaire où était entreposé du matériel pyrotechnique ont fait vendredi au moins deux morts et 81 blessés, dont deux dans un état grave, dans l'ouest de la Bolivie, ont annoncé les autorités. Le drame s'est produit ...
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Les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont attendus à Moscou puis à Kiev ce week-end, porteurs selon le président américain d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine. "Nous les avons envoyés pour voir si nous pouvions faire ...
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L'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, bientôt jugée pour corruption, a demandé à réintégrer la magistrature, ce qui sera fait après l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur sa nomination prévue dans un service de la Chancellerie. Battue aux ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute au paragraphe 4 que Goldman Sachs a refusé de commenter) par Prathik Jayaprakash ...
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