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Glissement de terrain en Chine, plus de 10 personnes prises au piège
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 06:15
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Plus de dix personnes sont prises au piège après un glissement de terrain survenu dans une ville de la province de Jiangxi, en Chine centrale, a rapporté samedi la chaîne de télévision publique CCTV.

(Rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)

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