Giuseppe Marsocci nommé directeur général d'Armani

Un magasin Giorgio Armani à Milan

Giorgio Armani a nommé Giuseppe Marsocci, directeur général adjoint, au poste de directeur général avec effet immédiat, a annoncé jeudi la maison de couture italienne.

Giuseppe Marsocci, qui travaille pour la société depuis 23 ans, reprend le poste précédemment occupé par le fondateur Giorgio Armani, décédé en septembre.

De son vivant, Giorgio Armani a gardé un contrôle rigoureux sur l'empire de la mode qu'il a créé il y a 50 ans. Son décès a ouvert une nouvelle étape pour le groupe qui se prépare à une nouvelle structure.

Giuseppe Marsocci supervisera ainsi la vente prévue d'une participation de 15% de Giorgio Armani, la priorité étant donnée au conglomérat de luxe LVMH, au poids lourd de la beauté L'Oréal, au leader de la lunetterie EssilorLuxottica ou à un autre groupe "de même niveau", comme le prévoit le testament de Giorgio Armani.

"Son expérience professionnelle internationale, sa connaissance approfondie du secteur et de l'entreprise, sa discrétion, sa loyauté et son esprit d'équipe, ainsi que sa proximité avec Giorgio Armani ces dernières années, font de Giuseppe le choix le plus naturel pour assurer la continuité de la voie tracée par le fondateur", a déclaré Pantaleo Dell'Orco, directeur du design masculin qui a pris la présidence de l'entreprise.

Pantaleo Dell'Orco a également été récemment nommé à la présidence de la fondation Giorgio Armani, qui contrôle 30% des droits de vote de son empire commercial. Il contrôle déjà 40% des droits de vote du groupe de luxe.

La nomination de Giuseppe Marsocci, 61 ans, a été proposée à l'unanimité par la fondation Giorgio Armani, a affirmé le groupe de luxe.

Silvana, la nièce de Giorgio Armani et responsable de la ligne féminine, sera nommée vice-présidente, selon le communiqué.

(Rédigé par Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)