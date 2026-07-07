Giorgia Meloni, toujours dans le viseur de Donald Trump

(Actualisé tout du long avec contexte et citation)

Le président américain Donald Trump a qualifié mardi la présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni de "personne sympathique", même s'il lui a reproché son absence de soutien dans le conflit avec l'Iran, mettant à rude épreuve les relations entre les deux pays.

"Elle a refusé de s’impliquer, ce qui a un peu envenimé mes relations avec elle. Mais je l’apprécie. Je pense que c’est une personne sympathique, en réalité. Mais je crois qu’elle a commis une erreur", a déclaré Donald Trump en Turquie, où il participe au sommet de l'Otan(Organisation du Traité de l'Atlantique Nord).

Le mois dernier, le président américain avait assuré à la chaîne de télévision italienne La7,que Giorgia Meloni l'avait "supplié" de prendre une photo avec elle lors du sommet du G7 organisé dans les Alpes françaises.

La présidente du Conseil avait démenti ces propos et le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré plus tôt ce mardi que l'Italie ne réagirait plus aux provocations du président américain.

Donald Trump "parle pour lui-même. Nous avons un président américain qui adore provoquer, surtout sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé de ne plus répondre à ces remarques afin de ne pas attiser les tensions entre nos alliés", a déclaré Antonio Tajani au journal La Stampa.

"Nous sommes et resterons des amis des États-Unis, qui sont notre partenaire stratégique et celui de l’Europe", a-t-il ajouté.

Après le retour du président américain à la Maison Blanche, Georgia Meloniétait perçue comme l'une de ses plus proches alliées idéologiques en Europe. Toutefois, leurs relations se sont fragilisées, en raison notamment du refus de Rome de laisser les États-Unis utiliser leurs bases dans la péninsule pour attaquer l'Iran.

Donald Trump a continué les provocations et a suggéré une nouvelle fois que la cheffe du gouvernement italien cherchait sans cesse sa compagnie avec la publication sur son réseau social Truth Social d'une photo d'elle accompagnée de cette légende : "MESURE D'ÉLOIGNEMENT NÉCESSAIRE".

Le journal italien Il Foglio a réagi en publiant une photo de lui aux côtés du président russe Vladimir Poutine, avec la même légende.

Une source anonyme proche de Giorgia Meloni a affirmé qu'elle ne snobberait pas Donald Trump lors de leur rencontre à Ankara, mais qu’elle pourrait au contraire l’accueillir "avec le sourire".

(Rédigé par Giuseppe Fonte; Version française Rihab Latrache; édité par Benoit Van Overstraeten)