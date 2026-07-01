Gilberto Mora, du jamais vu depuis Pelé

Crack, vous avez dit ? Titulaire et auteur d’une très belle performance lors du succès du Mexique sur l’Équateur (2-0) en seizièmes de finale dans la nuit de mardi à mercredi, Gilberto Mora a éclaboussé la rencontre de son talent . Et il a surtout établi un nouveau record de précocité plus vu depuis… Pelé !

À hauteur de Pelé

À 17 ans et 259 jours , le prodige mexicain est devenu le deuxième plus jeune joueur à débuter un match de phase à élimination directe d’un Mondial . Seul Pelé fait mieux et le devance… d’une vingtaine de jours seulement . En 1958, année du premier de ses trois sacres mondiaux, le Roi du football avait été titularisé en quarts de finale (et unique buteur) face au pays de Galles à élimination directe à seulement 17 ans et 239 jours. …

VM pour SOFOOT.com