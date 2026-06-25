 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gérard Brémond, le fondu de jazz qui inventa la "nouvelle propriété" de Pierre & Vacances
information fournie par AFP 25/06/2026 à 17:11

Il rêvait d'être musicien de jazz mais est devenu un grand nom du tourisme français: Gérard Brémond, fondateur du groupe Pierre & Vacances, est mort à 88 ans après avoir construit en cinquante ans le leader européen de la résidence de tourisme, sur un modèle considéré comme précurseur par ses pairs.

Il s'était "résigné à revenir à la construction, comme (son) grand-père et (son) père" car "un fossé énorme (le) séparait non seulement des génies du jazz, mais même des bons musiciens", confiait-il à l'AFP en 2007. Sans abandonner toutefois sa passion musicale puisqu'il avait acquis plus tard la radio TSF Jazz et le club parisien Le Duc des Lombards.

Un diplôme de sciences économiques en poche, Gérard Brémond se voit confier en 1967, à l'âge de 25 ans, par son père promoteur immobilier le projet de station de montagne voulu par le champion olympique de ski Jean Vuarnet: cela deviendra Avoriaz, dans les Alpes françaises.

Le dirigeant en parlait comme de "la chance de (sa) vie": "j'ai fait Avoriaz, et Avoriaz m'a fait. C'est devenu l'acte fondateur d'un groupe dont je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait une telle dimension".

Car avec Pierre & Vacances, Gérard Brémond invente le concept de la "nouvelle propriété": des particuliers achètent des appartements secondaires qu'ils confient en location au groupe, tout en se réservant des droits de séjour. Un concept qu'il duplique "à la mer et à la montagne", en rachetant des terrains aux Ménuires, à Val d'Isère, Juan-les-Pins et Sainte-Maxime.

"Réanimer des lieux"

Ses pairs saluent son caractère visionnaire. "Pour moi, d'abord, c'est un immense entrepreneur", a réagi jeudi auprès de l'AFP Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde.

"Vous avez trois personnes comme ça qui ont fait des choses exceptionnelles dans ce métier. C'est bien sûr Gilbert Trigano avec le Club Med (...). Vous avez Jacques Maillot qui a lancé le voyage pour tous (le fondateur de Nouvelles Frontières, NDLR) (...) Et vous avez Gérard", avec ses résidences et "un financement très original", dit-il.

Aujourd'hui le groupe, coté en Bourse depuis 1999, compte 12.000 salariés et possède les marques Pierre & Vacances, Center Parcs (acquise en 2003), Maeva (rachetée en 2001) et Adagio, issue d'une co-entreprise créée avec le groupe Accor en 1997.

"Gérard Brémond est un grand entrepreneur qui a révolutionné le marché du tourisme en inventant de nouvelles techniques de financement et de propriété", confiait il y a quelques années à l'AFP l'ancien président de la République François Hollande, qui le connaissait bien. "Il a su réanimer des lieux, aussi bien en montagne que dans l'espace rural."

Malgré ses réussites, le patron, resté 54 ans à la tête du groupe, avait dû laisser la main en 2022, après le Covid-19 qu'il avait qualifié de "cataclysme".

"Dans la dignité"

"Nos établissements étaient fermés, on n'avait pas le droit de recevoir nos clients, on a perdu 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça a été un véritable cauchemar, et ce cauchemar, vous comme moi, on le paie aujourd'hui", avait-il dit en juillet 2022 à ses actionnaires.

Lourdement endetté, le groupe avait été sauvé de la faillite par un consortium d'investisseurs et ses principaux créanciers, la restructuration s'accompagnant d'un changement de contrôle.

"Forcément, cela a été douloureux, mais c'était douloureux dans la dignité, je ne l'ai jamais entendu se plaindre des nouveaux actionnaires ou de Franck Gervais (le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, NDLR), jamais. Ce n'était pas un fondateur grincheux qui critiquait ses successeurs", souligne Jean-François Rial.

Ce dernier met en avant "l'homme d'esprit", qui continuait de s'intéresser à tous les sujets, comme le numérique et l'environnement, malgré la maladie.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 17:17

    Il a quand même spolié des milliers de petits épargnants.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Neuf camions réfrigérés où reposent une centaine de corps provenant de morgues d'Ile-de-France saturées, le 24 août 2003 à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, après un épisode de canicule qui a causé quelque 15.000 morts ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    La France a-t-elle tiré toutes les leçons de la canicule historique de 2003?
    information fournie par AFP 25.06.2026 18:18 

    Après les quelque 15.000 morts causées par la canicule de 2003, plusieurs mesures ont été instaurées pour préparer la France aux effets du nombre croissant de vagues de chaleur. Pourtant, l’épisode actuel, marqué par des températures dépassant parfois 40°C, révèle ... Lire la suite

  • Un véhicule industriel équipé de pneus Michelin. (Crédit: / Michelin)
    Michelin va fermer l'usine de pneus BFGoodrich aux États-Unis d'ici fin 2028
    information fournie par Reuters 25.06.2026 18:16 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le projet aux paragraphes 2 à 5) MICP.PA , filiale de Michelin, ... Lire la suite

  • Un couple se protège du soleil à Bordeaux, le 25 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    La vigilance rouge canicule à son pic jeudi, l'impact sanitaire redouté
    information fournie par AFP 25.06.2026 18:10 

    De premiers décès probablement liés à la chaleur, une augmentation des arrêts cardiaques constatée à Paris: toujours confrontée jeudi à une canicule historique, la France s'inquiète de ses conséquences sanitaires, malgré un début de reflux des températures à partir ... Lire la suite

  • Canicule : les Parisiens cherchent le frais dans les parcs et jardins
    Canicule : les Parisiens cherchent le frais dans les parcs et jardins
    information fournie par AFP Video 25.06.2026 18:02 

    "C'est mieux d'être ici qu'en intérieur": aux Buttes-Chaumont, des dizaines de Parisiens cherchent un peu de fraîcheur en plein coeur de la nuit pour échapper à la canicule. Des pics à 40°C ont été enregistrés dans la capitale durant toute la semaine.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank