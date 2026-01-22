GE Aerospace: résultats supérieurs aux attentes au 4T, bond des moteurs livrés

Le PDG de Ge Aerospace, Larry Culp, à New York, aux États-Unis, le 6 septembre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

Le groupe aéronautique GE Aerospace, né de la scission du conglomérat General Electric en 2024, a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2025, profitant notamment d'un bond des livraisons de moteurs et des ventes de pièces détachées.

Larry Culp, patron du groupe, a souligné la "force" des performances de GE Aerospace au cours du trimestre, et une "année remarquable" avec une hausse de 18% du chiffre d'affaires à 45,85 milliards de dollars et de 31% du bénéfice net à 10 milliards.

C'est bien supérieur au consensus des analystes de FactSet qui attendait respectivement 41,65 milliards et 6,67 milliards.

"Notre performance démontre la façon dont notre (plan d'entreprise) Flight Deck entre en action tandis que nous accélérons la production de services et d'équipements pour respecter notre carnet de commandes croissant jusqu'à environ 190 milliards de dollars", a commenté M. Culp, cité dans un communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action GE Aerospace reculait de 1,32%.

Le groupe de Cincinnati (Ohio) a également fait bien mieux que les prévisions des analystes au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 12,72 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,85 milliards. Le consensus ressortait respectivement à 11,19 milliards et 1,50 milliard.

Le bénéfice net par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, a également dépassé les attentes en s'établissant à 1,57 dollar (+19% sur un an) quand le consensus anticipait 1,43 dollar.

GE Aerospace précise dans son communiqué que les livraisons de ses principaux fournisseurs ont progressé de plus de 40% en 2025, ce qui lui a permis d'opérer davantage de maintenance et de services (+25% du chiffre d'affaires) et de livrer 25% de moteurs en plus - +28% pour le LEAP -.

Ce moteur équipe tous les Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo, les modèles les plus vendus des deux avionneurs.

La pénurie de moteurs et de pièces détachées est souvent citée comme un facteur de retard de livraisons des avions.

Pour renforcer son réseau mondial de maintenance, réparation et révision générale (MRO, en anglais) - également une branche lacunaire -, le groupe dit avoir investi plus d'un milliard de dollars, dont la moitié consacrée au LEAP en particulier au Brésil, en Malaisie, à Dubaï et aux Etats-Unis.

Concernant l'exercice 2026, à données comparables, le groupe anticipe une hausse de 10% à 15% de son chiffre d'affaires, un bénéfice d'exploitation compris entre 9,85 et 10,25 milliards (9,1 milliards en 2025) et un bénéfice net par action entre 7,10 et 7,40 dollars (6,37 dollars en 2025).