GB-Un homme inculpé de préparation d'actes terroristes contre Nigel Farage

La police britannique a annoncé vendredi qu'un homme accusé du meurtre de l'ancienne députée conservatrice Ann Widdecombe avait également été inculpé de préparation d'actes terroristes qui auraient notamment ciblé Nigel Farage, le chef du parti de droite radicale Reform UK.

La police et le parquet ont annoncé que Joshua Kerry, âgé de 28 ans, avait été inculpé pour des actes préparatoires à des attentats terroristes entre mai 2024 et juillet de cette année, précisant que ces actes visaient en partie Nigel Farage.

Aucun autre détail n'a été fourni. Joshua Kerry, qui est originaire du nord de l'Angleterre, doit comparaître mercredi devant le tribunal de Westminster à Londres.

Joshua Kerry est déjà accusé du meurtre d'Ann Widdecombe, 78 ans, ancienne porte-parole de Reform UK, retrouvée morte à son domicile dans une zone rurale du sud-ouest de l'Angleterre le 9 juillet, après avoir été agressée la veille à coups de marteau.

Nigel Farage, qui est âgé de 62 ans, l'un des artisans du Brexit, est l'une des figures les plus influentes, mais aussi les plus clivantes, de la vie politique britannique depuis plus d'une décennie. Son entourage a réclamé des moyens financiers pour assurer sa sécurité.

(Michael Holden, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)