 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Un homme inculpé de préparation d'actes terroristes contre Nigel Farage
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 21:43

Ajouter Boursorama à vos sources

La police britannique a annoncé vendredi qu'un homme accusé du meurtre de l'ancienne députée conservatrice Ann Widdecombe avait également été inculpé de préparation d'actes terroristes qui auraient notamment ciblé Nigel Farage, le chef du parti de droite radicale Reform UK.

La police et le parquet ont annoncé que Joshua Kerry, âgé de 28 ans, avait été inculpé pour des actes préparatoires à des attentats terroristes entre mai 2024 et juillet de cette année, précisant que ces actes visaient en partie Nigel Farage.

Aucun autre détail n'a été fourni. Joshua Kerry, qui est originaire du nord de l'Angleterre, doit comparaître mercredi devant le tribunal de Westminster à Londres.

Joshua Kerry est déjà accusé du meurtre d'Ann Widdecombe, 78 ans, ancienne porte-parole de Reform UK, retrouvée morte à son domicile dans une zone rurale du sud-ouest de l'Angleterre le 9 juillet, après avoir été agressée la veille à coups de marteau.

Nigel Farage, qui est âgé de 62 ans, l'un des artisans du Brexit, est l'une des figures les plus influentes, mais aussi les plus clivantes, de la vie politique britannique depuis plus d'une décennie. Son entourage a réclamé des moyens financiers pour assurer sa sécurité.

(Michael Holden, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank