GB-Un étudiant meurt de la méningite, deux autres cas traités

Un étudiant du sud de l'Angleterre est mort après avoir contracté une méningite présumée, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires britanniques, ajoutant que deux autres jeunes personnes étaient traitées pour des cas similaires.

L'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a déclaré que les cas ont été identifiés parmi un groupe de jeunes universitaires, dont un cas a été confirmé de méningite B.

Un cabinet médical local a indiqué que le décès concernait un étudiant du Henley College, précisant que les personnes considérées comme à risque étaient contactées directement par les services de santé.

La méningite à méningocoques se manifeste par des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, une respiration rapide, de la somnolence, des frissons, des vomissements et des mains et des pieds froids, poursuit l'UKHSA.

Une épidémie de méningite a touché le Royaume-Uni en mars, marquée par deux décès.

(Reportage de Sam Tabahriti à Londres ; reportages complémentaires de Chandni Shah à Bengaluru; version française Zhifan Liu)