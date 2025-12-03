GB-Starmer prévoit de se rendre en Chine à la fin du mois de janvier-sources

par Joe Cash

Le gouvernement britannique a proposé que le Premier ministre Keir Starmer se rende à Pékin et à Shanghai du 29 au 31 janvier, selon deux sources au fait du projet.

Le voyage pourrait être reporté si Pékin décide que l'absence de progrès dans l'approbation du projet controversé de la Chine de construire ce qui serait la plus grande ambassade d'Europe à Londres représente un revers politique trop important pour que les dirigeants se rencontrent.

Une décision pourrait être prise d'ici la fin de la semaine, a ajouté une source.

L'ambassade britannique à Pékin et le ministère chinois des Affaires étrangères n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

La Grande-Bretagne a reporté mardi pour la troisième fois la décision concernant la nouvelle ambassade chinoise et doit maintenant décider d'ici le 20 janvier si le projet peut aller de l'avant.

Keir Starmer a accusé le précédent gouvernement conservateur britannique d'avoir supervisé la détérioration des relations avec la Chine, ce qu'il a qualifié de "manquement au devoir".

Lors d'un discours lundi, il a souligné que depuis 2018, le président français Emmanuel Macron s'était rendu deux fois en Chine et les dirigeants allemands quatre fois, mais que le dernier dirigeant britannique à l'avoir fait était l'ancienne Première ministre Theresa May en 2018.

Le projet de la Chine de construire une nouvelle ambassade sur le site d'un bâtiment vieux de deux siècles près de la Tour de Londres est bloqué depuis trois ans en raison de l'opposition des résidents locaux, des parlementaires et des militants pro-démocratie de Hong Kong en Grande-Bretagne.

Les craintes que la nouvelle ambassade puisse servir de base à des activités d'espionnage ont incité les responsables politiques britanniques et américains à exhorter le gouvernement à bloquer le projet de Pékin.

(Reportage Joe Cash, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)