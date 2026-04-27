GB-Starmer pourrait affronter une enquête parlementaire concernant Mandelson

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Le Parlement britannique se prononcera mardi sur l'ouverture éventuelle d'une enquête visant le Premier ministre Keir Starmer, afin de déterminer s'il a induit en erreur la Chambre des communes au sujet de la nomination de l'ancien ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson, a déclaré lundi le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle.

Une telle enquête pourrait avoir de graves répercussions sur l'avenir du chef du gouvernement britannique, qui a jusqu'à présent résisté aux appels à sa démission.

Keir Starmer est empêtré depuis des mois dans un scandale lié à sa décision de nommer Peter Mandelson, l'un des piliers du Labour, au poste prestigieux d'ambassadeur à Washington, en décembre 2024, avant de devoir le limoger en septembre dernier en raison de ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Lindsay Hoyle a précisé avoir donné son accord à la demande de la cheffe du parti conservateur d'opposition, Kemi Badenoch, pour que le Parlement débatte et vote sur la question de savoir si la Commission des privilèges doit se pencher sur cette affaire.

Si feu vert est donné pour une enquête, la commission des Privilèges, composée de députés des trois principaux partis, examinera alors si les déclarations de Keir Starmer concernant Peter Mandelson ont induit en erreur, sciemment ou par inadvertance, la Chambre des communes.

C'est cette même commission qui avait précédemment conclu que l'ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson avait sciemment induit le Parlement en erreur au sujet de fêtes organisées en violation des règles sanitaires pendant la pandémie de COVID-19.

(Rédigé par William James ; version française Blandine Hénault ; édité par Benoit Van Overstraeten)