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GB-Starmer dit se concentrer sur son rôle de Premier ministre
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:54

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, confronté à d'intenses pressions qui visent à le convaincre de quitter le pouvoir après une déroute électorale historique du Labour lors du dernier scrutin local, a déclaré lundi rester concentré sur l'exercice de ses fonctions.

De nombreux responsables travaillistes jugent Keir Starmer responsable de la déroute électorale historique enregistrée par le parti lors des élections du 7 mai dernier, entraînant en réaction un bond des coûts d'emprunt de l'Etat britannique.

"Je me concentre sur la mission qui m'a été confiée, à savoir servir mon pays et remplir mes fonctions de Premier ministre de ce pays", a-t-il déclaré à son équipe lors d'une visite au siège du Parti travailliste.

Plus tôt, le vice-Premier ministre David Lammy avait déclaré que Keir Starmer ne fixerait pas de calendrier pour son départ. Ces propos font suite à des informations parues dans la presse ce week-end, selon lesquelles il envisageait d’annoncer ou non son intention de démissionner.

Le député Wes Streeting, qui a démissionné de son poste de ministre de la Santé la semaine dernière, a déclaré samedi qu’il se présenterait à toute élection officielle à la direction du parti. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, brigue un siège au Parlement qui lui permettrait également de se présenter.

Keir Starmer a répété à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de se défendre contre toute contestation de sa direction. Tout candidat souhaitant se présenter doit obtenir le soutien de 20% des députés travaillistes. Le Parti travailliste détenant actuellement 403 sièges, cela équivaut à 81 soutiens.

(William James et Elizabeth Piper ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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