GB: rémunération record pour les patrons des sociétés du FTSE 100

( AFP / DANIEL SORABJI )

Les patrons de sociétés cotées au FTSE 100, l'indice qui rassemble les principales valorisations de la place britannique, ont perçu une rémunération record l'an dernier, selon une étude du centre de réflexion High Pay Centre.

La paie médiane pour les directeurs généraux de ces sociétés a été de 4,19 millions de livres en 2023, en hausse de 2,2% sur un an, indique le High Pay Centre, dans cette étude publiée tard dimanche.

C'est le plus haut montant jamais enregistré même si la croissance des salaires a été plus lente l'an passé que lors des deux années précédentes, qui avaient observé un rattrapage post-pandémie, souligne le centre de réflexion.

Le patron le mieux payé est le dirigeant français du géant pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, qui a touché 16,85 millions de livres.

La rémunération élevée des dirigeants au Royaume-Uni est scrutée notamment au regard de la crise du coût de la vie qui touche une grande partie de la population, dont les finances ont souffert ces dernières années d'une inflation et de taux d'intérêt élevés.

Mais certains plaident pour une augmentation des salaires des grands patrons britanniques, la dirigeante du London Stock Exchange Julia Hoggett ayant notamment déclaré plus tôt cette année que les patrons britanniques sont payés "bien moins que les normes mondiales".

Le High Pay Centre note par ailleurs que "l'écart massif entre la rémunération des dirigeants et celle de la majeure partie des effectifs des entreprises provient de facteurs comme le recul de la participation aux syndicats (...) et une culture d'entreprise qui place l'intérêt des investisseurs devant celui des travailleurs, clients, fournisseurs et autres parties prenantes".