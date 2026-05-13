GB-Reform UK dit être en contact avec l'autorité de régulation au sujet d'un don de £5 mlns

Le parti Reform UK a dit mercredi être en contact avec l'organisme de contrôle parlementaire britannique à la suite d'un rapport disant que son chef, Nigel Farage, fait l'objet d'une enquête pour avoir accepté un don de cinq millions de livres sterling (5,76 millions d'euros) sans pour autant le déclarer.

Le parti populiste Reform UK, qui s'est imposé lors des élections locales de vendredi dernier, a précisé que son bureau était en contact avec le commissaire parlementaire aux normes à ce sujet, mais qu'aucune règle n'avait été enfreinte.

"Il (Nigel Farage) a toujours clairement indiqué qu'il s'agissait d'un don personnel et inconditionnel et qu'aucune règle n'avait été enfreinte", a déclaré un porte-parole du parti.

Nigel Farage a dit auparavant avoir accepté le don de l'investisseur en cryptomonnaies Christopher Harborne pour financer sa sécurité personnelle et ce avant qu'il n'annonce sa candidature aux élections nationales de 2024, estimant de ce fait que ceci ne constituait pas un don politique.

En avril, nombre de partis politiques ont accusé Nigel Farage d'avoir enfreint les règles en omettant de déclarer ce don.

En vertu des règles parlementaires, les députés doivent déclarer tout don reçu au cours de l'année précédant leur élection dans le mois suivant leur entrée en fonction.

Contacté, le bureau du commissaire aux normes parlementaires n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters.

En décembre dernier, la Commission électorale avait annoncé que Reform UK avait obtenu neuf millions de livres de Christopher Harborne au troisième trimestre 2025, l'un des dons politiques les plus importants de l'histoire de la Grande-Bretagne.

Cette contribution avait alors permis au parti Reform UK de figurer en tête des dons politiques au troisième trimestre 2025, avec un total de 10,5 millions de livres.

Depuis le début de l'année dernière, le parti Reform UK est donné gagnant pour les législatives 2029, ce qui a suscité un examen plus minutieux de ses sources de financement.

(Par Muvija M, rédigé par Sarah Young ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)