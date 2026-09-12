GB-Reform UK a reçu deux dons de €42 mlns de crypto-milliardaires en 48 heures

Reform UK a reçu un deuxième don de 36 millions de livres sterling (42 millions d'euros) en l'espace de 48 heures, a annoncé samedi son auteur, alors que le parti populiste anti-immigration de Nigel Farage vise la victoire aux élections législatives prévues d'ici à la mi-2029.

Le milliardaire des cryptomonnaies Christopher Harborne, déjà le plus grand donateur de Reform UK, annonce dans les colonnes du journal The Telegraph qu'il a fait un don similaire à celui d'un autre crypto-milliardaire, Ben Delo, qui avait été condamné en 2022 aux États-Unis pour violation de la loi sur le secret bancaire avant d'être gracié par Donald Trump.

"Un pays fort est un pays qui s'appuie sur une économie dynamique, créatrice d'emplois. C'est pourquoi j'investis mon argent dans ce que je considère comme la seule cause viable capable de mener à bien la relance", écrit Christopher Harborne, qui a déjà donné près de 100 millions de livres à Reform UK.

"Je pense que Nigel Farage et son parti comprennent parfaitement ce qu'un gouvernement doit faire pour remettre notre pays sur la bonne voie.

"Alors que je versais chaque mois environ 1 million de livres sterling à Reform, Ben Delo m'a annoncé qu'il allait faire un don record de 36 millions de livres sterling. Mon esprit de compétition m'a poussé à égaler ce montant, et c'est ce que j'ai fait", ajoute l'investisseur.

Nigel Farage a promis de transformer son pays en "Hub crypto" s'il parvient au pouvoir.

Les donations individuelles aux partis politiques ne sont pas plafonnées au Royaume-uni, comme c'est le cas en France par exemple, à condition que le donateur soit domicilié sur le sol britannique, ce qui est le cas des deux milliardaires, Ben Delo ayant récemment rapatrié son domicile fiscal de Hong Kong à la Grande-Bretagne.

(Rédigé par William James ; version française Tangi Salaün)