GB-Près de 900 manifestants soutenant Palestine Action arrêtés à Londres

Près de 900 manifestants ayant protesté samedi dans les rues de Londres pour soutenir le groupe Palestine Action, interdit en juillet par les autorités britanniques, ont été arrêtés, a annoncé dimanche la police.

Palestine Action a été interdit en juillet en vertu de la législation antiterroriste, certains de ses membres s'étant introduits dans une base de la Royal Air Force où ils ont endommagé plusieurs avions.

Des membres du groupe ont aussi ciblé des entreprises du secteur de la défense présentes en Grande-Bretagne ayant des liens avec Israël.

Quelque 890 personnes manifestant près du Parlement dans le centre de Londres ont été arrêtées, un nombre record pour ce genre de protestation.

Parmi les arrestations, 857 personnes ont été détenues pour avoir soutenu un groupe interdit tandis que 17 autres ont été arrêtées pour avoir agressé des officiers de police.

"La violence que nous avons rencontrée durant les opérations était coordonnée et menée par un groupe de gens (...) ayant l'intention de créer le plus de désordre possible", a déclaré la commissaire adjointe Claire Smart.

Les organisateurs de la manifestation, un groupe nommé Defend Our Juries, avancent que parmi les personnes arrêtées figurent des prêtes, des vétérans de guerre et des professionnels de la santé.

La décision concernant Palestine Action place le groupe aux côtés d'al Qaïda et de l'Etat islamique sur la liste des entités bannies en Grande-Bretagne et toute personne soutenant l'organisation encourt jusqu'à 14 ans de prison.

Certains groupes des droits de l'homme ont critiqué cette interdiction, la jugeant disproportionnée.

