GB/PMI-Le secteur des services renoue avec la croissance, l'optimisme se renforce

Les services, secteur dominant de l'économie britannique, ont renoué avec la croissance en juillet grâce au redressement du carnet des commandes, montre l'enquête définitive PMI S&P Global/CIPS UK publiée mercredi.

Cette enquête souligne que les perspectives d'activité pour les 12 prochains mois ont atteint leur niveau le plus élevé depuis le déclenchement de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, le 28 février.

L'indice PMI des services est passé de 48,8 en juin à 52,1 en juillet, première fois qu'il entre en territoire d'expansion depuis avril. La première estimation de l'indice le donnait à 51,8.

Les analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne également 51,8.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

La révision à la hausse de l'indice des services a fait passer l'indice PMI composite, qui inclut également le secteur manufacturier, de 49,3 en juin à 52,2 en juillet. C'est la première fois qu'il franchit la barre des 50 depuis avril.

S&P Global a noté que l'indice des nouvelles commandes des entreprises de services avait progressé, à 50,8 en juillet, son niveau le plus élevé depuis février, après 47,6 en juin. Cela a permis à ce sous-indice de mettre fin à quatre mois de baisse depuis le début de la guerre en Iran.

Les nouvelles commandes à l'exportation dans le secteur ont diminué pour le cinquième mois consécutif, mais au rythme le plus modéré de cette période.

Les entreprises de services ont enregistré la plus faible hausse de leurs coûts de production depuis février, le cessez-le-feu temporaire en Iran ayant fait baisser les prix du pétrole et du gaz.

L'enquête montre également que les prix pratiqués ont augmenté au rythme le plus lent depuis cinq mois.

Concernant l'emploi, l'indicateur a baissé pour le 22e mois consécutif, égalant ainsi la tendance observée lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, il y a près de vingt ans, même s'il s'agit du rythme de déclin le plus faible depuis octobre 2025.

La confiance des entreprises est cependant au plus haut depuis février.

"Les prévisions de croissance plus robustes pour l'année à venir reflètent en partie l'espoir d'une désescalade des tensions au Moyen-Orient et les signes récents d'un apaisement des pressions inflationnistes", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)