GB-Neuf personnes toujours dans un état critique après un accident ferroviaire mortel

Neuf personnes sont toujours dans un état critique à la suite d'un accident ferroviaire survenu vendredi près de Bedford, à environ 60 miles (100 km) au nord de Londres, dans lequel le conducteur de l'un des trains a trouvé la mort.

Deux trains de voyageurs à destination de Londres sont entrés en collision vendredi vers 17h15, heure locale (16h15 GMT).

Plus de 80 personnes ont été prises en charge à l'hôpital vendredi après l'accident, a déclaré la commissaire en chef de la police britannique des transports, Lucy D'Orsi.

"Ce (samedi) matin, 28 personnes sont toujours hospitalisées, dont neuf dans un état critique", a-t-elle précisé.

Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé les causes de l'accident, a ajouté Lucy D'Orsi.

(William James, version française Benoit Van Overstraeten)