GB-Les conducteurs du métro londonien vont effectuer plusieurs grèves en mars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 17:36

Les conducteurs du métro de Londres vont effectuer plus tard ce mois-ci plusieurs grèves de 24 heures pour protester contre un projet de modification de leurs heures de travail, fait savoir mardi le syndicat national des salariés du rail, du maritime et des transports (RMT).

Six grèves sont annoncées, la première d'entre elles est prévue le 24 mars, est-il précisé dans un communiqué.

Le projet contesté prévoit de regrouper les heures de travail des conducteurs sur une période hebdomadaire de quatre jours, ce que le RMT décrit comme un risque de sûreté.

"Ces propositions soulèvent de graves préoccupations à propos de la fatigue, la sécurité et l'équilibre vie-travail", a déclaré le secrétaire général du syndicat.

"Il est encore temps pour le London Underground de parvenir à une solution viable, mais nous mènerons ces grèves si nous ne pouvons obtenir un accord négocié", a ajouté Eddie Dempsey.

(William James; version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)

