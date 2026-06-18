GB-Législative partielle dans le nord, Starmer en péril en cas de victoire de Burnham

Les électeurs de Makerfield, dans le nord de l'Angleterre, se rendent aux urnes ce jeudi à l'occasion d'une législative partielle qui pourrait permettre au maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, de faire son retour au Parlement et de contester à Keir Starmer son poste de Premier ministre.

Le résultat du scrutin, provoquée par la démission volontaire du député travailliste Josh Simons le 14 mai, devrait être connu vendredi.

Avant l'ouverture des bureaux de vote, les sondages donnaient Andy Burnham vainqueur de la circonscription de Makerfield, restée aux mains des travaillistes depuis sa création en 1983. Mais le résultat s'annonce serré face à Robert Kenyon, le candidat de Reform UK, le parti populiste de Nigel Farage.

En cas de victoire d'Andy Burnham, qui jouit d'une forte popularité au sein du parti travailliste contrairement à Keir Starmer, ce sera une première étape susceptible de le mener au 10, Downing Street.

Aux termes du règlement du Parti travailliste, qui n'a jamais évincé un Premier ministre issu de ses rangs en 125 ans d'histoire, une motion de défiance à l'encontre du chef du gouvernement au profit d'un remplaçant doit recueillir les signatures de 20% du groupe parlementaire, soit 81 députés.

Arrivé au pouvoir lors d'une nette victoire des travaillistes aux législatives de 2024, Keir Starmer est confronté à une fronde ouverte au sein de son propre parti depuis la déroute historique de sa formation aux élections locales du 7 mai.

Dernier exemple en date de la perte d'autorité du Premier ministre : la démission la semaine dernière du ministre britannique de la Défense, John Healey, ce dernier reprochant à Keir Starmer le manque de ressources allouées au budget de l'armée.

Les sondages d'opinion classent Andy Burnham parmi les personnalités politiques les plus populaires de Grande-Bretagne.

Après avoir échoué dans ses tentatives de prendre la tête du Parti travailliste en 2010 et 2015, il a quitté le Parlement en 2017 pour devenir le premier maire du Grand Manchester, affirmant alors qu'il était déçu par Westminster.

Le porte-parole d'Andy Burnham a dit au début du mois que ce dernier n'avait pas l'intention de convoquer des élections immédiates s'il devenait Premier ministre. La prochaine élection législative nationale en Grande-Bretagne est prévue pour 2029.

(Elizabeth Piper, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)