GB-Le prince Harry veut renouer avec la famille royale

Le prince Harry a déclaré espérer se réconcilier avec le roi Charles et le reste de sa famille, avec laquelle il s'est brouillé lorsqu'il s'est installé aux États-Unis il y a six ans.

Harry, 42 ans, fils cadet du roi, a provoqué une profonde rupture au sein de la famille royale britannique lorsque lui et son épouse Meghan ont renoncé à leurs fonctions royales et déménagé en Californie en 2020, d'où ils ont vivement critiqué l'institution.

Il a à peine parlé à son frère aîné, l'héritier du trône, le prince William, depuis des années, et n'a renoué que récemment avec son père. Dans un entretien accordé au magazine GQ, Harry, qui s'est récemment réinstallé au Royaume-Uni avec Meghan et leurs deux enfants, a déclaré vouloir renouer les liens.

"Avec tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, la chose la plus importante est de se réconcilier", a-t-il dit.

Il a ajouté comprendre la fascination suscitée par la situation de sa famille, estimant que beaucoup pouvaient s'y identifier. "Il y a des désaccords entre frères et soeurs, des relations rompues entre des enfants et leurs parents, des enfants et l'un de leurs parents", a-t-il déclaré.

Selon lui, certaines personnes pourraient être inspirées par les efforts de réconciliation, ce qui pourrait les aider dans leurs propres relations. "Et certaines personnes ne veulent pas que cela fonctionne. Moi, je veux que cela fonctionne", a-t-il dit.

Un porte-parole de Harry a précisé que ces derniers propos ne visaient ni William ni aucun autre membre de la famille.

Harry, duc de Sussex, a également déclaré à GQ que, même si "les cicatrices restent pour toujours", il souhaitait encourager chacun à laisser le passé derrière soi. "Pour moi, il y a déjà assez de drames dans le monde et assez de drames dans la vie des gens pour continuer à entretenir des problèmes familiaux", a-t-il ajouté. "Cela n'en vaut pas la peine."

Dans ce long entretien, Harry a également abordé des thèmes dont il a déjà parlé par le passé, notamment l'impact de la mort de sa mère, la princesse Diana, alors qu'il avait 12 ans, et ses difficultés en matière de santé mentale.

Il a aussi expliqué les raisons de son retour au Royaume-Uni, affirmant que pouvoir inscrire ses enfants dans une école britannique "a beaucoup compté" pour lui.

"Je ne savais pas à quel point c'était important pour moi. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose que nous essaierions de faire, mais maintenant qu'ils sont à l'école depuis deux semaines, ils adorent cela et cela leur apporte une expérience totalement différente."

Il a également déclaré espérer que sa relation difficile avec la presse britannique, qui a en partie motivé son départ et donné lieu à plusieurs actions en justice contre des groupes de presse, s'améliore désormais.

"J'espère que cela va changer", a-t-il déclaré. "Certaines batailles ont dû être menées, et c'était nécessaire. Mais j'espère que nous pourrons tous tourner la page.

"Comme pour tout le reste qui se passe dans le monde, il y a des aspects du passé que nous, moi, ma famille et une partie de la presse britannique, aimerions sans doute tous laisser derrière nous et œuvrer pour le bien commun."

(Michael Holden)