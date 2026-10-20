Kenya : neuvième cas d'Ebola

Des infirmières dans une unité d’isolement signalée par un panneau d’alerte Ebola, à l’hôpital de Nairobi, le 7 octobre 2026 au Kenya ( AFP / Luis TATO )

Un neuvième cas d'Ebola a été détecté au Kenya, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Le Kenya avait déclaré un premier cas d'Ebola le 6 octobre, au lendemain du décès à Nairobi d'un homme d'affaires ayant vécu en République démocratique du Congo (RDC), où une épidémie a été déclarée en mai.

Depuis, huit autres cas ont été confirmés, la plupart chez des personnes ayant eu des contacts étroits avec la première victime, âgée d'une quarantaine d'années.

Le neuvième cas, confirmé positif lundi, est un homme de 24 ans, "membre proche de la famille du premier cas" et qui était "déjà en quarantaine quand il est tombé malade", a précisé le ministère.

Le jeune homme "a été isolé dès les premiers signes de la maladie, testé et mis sous traitement immédiatement après la confirmation du résultat positif de son test", a-t-il ajouté.

"Les neuf cas appartiennent tous à un même foyer de contagion, et à ce jour, il n'y a aucune preuve de transmission en dehors de ce groupe", a souligné le ministère.

A chaque nouveau cas détecté, la recherche de cas contacts s'élargit : sur 135 cas contacts recensés, 134 ont été identifiés et placés en quarantaine, selon la même source.

Les États-Unis ont mis en garde mardi leurs ressortissants contre les voyages au Kenya, leur recommandant de "reconsidérer" leur déplacement dans ce pays d'Afrique de l'Est.

En RDC, l'épidémie a passé la barre des 9.000 cas, pour 4.381 décès, selon un bilan des autorités sanitaires congolaises.