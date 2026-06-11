GB-Le ministre de la Défense démissionne, Starmer à nouveau fragilisé

(Actualisé avec contexte et citations)

Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé jeudi sa démission en reprochant au chef du gouvernement travailliste Keir Starmer, à nouveau fragilisé, le manque de ressources allouées au budget del'armée.

Les ministères de la Défense et des Finances bataillent depuis des mois au sujet du financement des besoins croissants du pays en matière de dépenses militaires, dans un contexte d'instabilité internationale accentuée en Europe par la menace d'un désengagement des Etats-Unis.

Cette lutte au sein du gouvernement retarde depuis l'an dernier l'adoption du Programme d'investissement dans la défense du Royaume-Uni, bien que l'armée souligne la nécessité de ce plan face aux menaces sur fond d'incursions russes fréquentes dans les eaux britanniques.

Le gouvernement peine toutefois à réduire la dette, alors même que le pays n'a pas été soumis à une telle pression fiscale depuis des décennies.

La démission très médiatisée du ministre de la Défense intervient alors que Keir Starmer lutte pour se maintenir au pouvoir après le départ en mai du ministre de la Santé Wes Streeting et face à un autre rival, Andy Burnham, qui tente de revenir au premier plan pour se lancer dans la course à la direction du Parti travailliste.

"Vous avez été incapable - et le Trésor a été réticent à le faire - d'engager les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette époque de menaces croissantes", a écrit John Healey dans une lettre adressée au Premier ministre.

L'absence de visibilité sur le budget de la défense mécontente les industriels britanniques du secteur qui disent dans ce contexte ne pas pouvoir investir dans des programmes de long terme.

"LARGEMENT INSUFFISANT"

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a en outre mis en évidence le manque de préparation militaire du Royaume-Uni, dont la marine n'est pas en mesure de déployer rapidement un navire de guerre avancé dans la région.

Le Programme d'investissement dans la défense vise à définir le financement des équipements et des services militaires afin de permettre aux forces armées d'atteindre un niveau de "préparation au combat". Keir Starmer a déclaré mercredi que ce plan serait publié avant le sommet de l'Otan qui débutera le 7 juillet.

"Le règlement financier de votre plan d'investissement de défense - dont j'ai reçu la version complète pour la première fois lundi après-midi - est largement insuffisant par rapport à ce qui est nécessaire pour la défense et pour le pays en cette période dangereuse", a déclaré John Healey.

"Je suis contraint de prendre des décisions qui réduiraient l'état de préparation de nos forces, augmenteraient les risques pour le personnel en opérations et pourraient rendre le pays moins sûr."

(Muvija M et Sarah Young, version française Bertrand Boucey et Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)