GB-Le leader des Verts se présente dans la circonscription laissée vacante par Starmer

Le président du Parti vert de l'Angleterre, Zack Polanski, compte se présenter à l'élection législative partielle dans la circonscription de Holborn and St Pancras (nord de Londres), siège dont l'ancien Premier ministre Keir Starmer va démissionner, rapporte jeudi un journal local.

Le chef de file des Verts a annoncé sa candidature au Camden New Journal et précise sur le réseau X qu'il se présentera pour "le peuple et nos communautés" dans une circonscription traditionnellement à gauche où "le Parti travailliste défend les corporations et les gros portefeuilles".

La date du scrutin partiel n'a pas encore été fixée.

Les Verts, dont Zack Polanski a pris les rênes en septembre 2025, sont crédités de 13% d'opinions favorables au niveau national dans un sondage YouGov publié mercredi après avoir culminé à quelque 20%.

(Reportage Sam Tobin, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)