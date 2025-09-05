GB-Large remaniement ministériel au sein du gouvernement Starmer

(Actualisé avec remaniement, déclarations, analystes)

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé vendredi de nouvelles nominations aux postes de vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental plus large que prévu, déclenché par la démission de la vice-Première ministre Angela Rayner en raison d'une affaire d'impôt sous-payé.

Keir Starmer a promu le ministre des Affaires étrangères David Lammy au poste de vice-Premier ministre, le remplaçant par la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper, qui a elle-même été remplacée par la ministre de la Justice Shabana Mahmood, tous trois des fidèles du Premier ministre.

Un remaniement ministériel était largement attendu après que le locataire du 10, Downing Street a annoncé la semaine dernière des changements au sein de son cabinet pour renforcer son conseil économique.

Le démission d'Angela Rayner l'a cependant poussé à effectuer un remaniement plus en profondeur.

Âgée de 45 ans, Angela Rayner est la huitième personne à quitter l'équipe gouvernementale, et ce départ pourrait être le plus préjudiciable alors que Keir Starmer avait offert son soutien total à sa vice-Première ministre, qui avait reconnu avoir sous-payé un impôt lors de l'achat d'un logement.

Le Premier ministre s'est désolé de la manière dont s'est achevé le mandat d'Angela Rayner au gouvernement, tout en estimant qu'elle avait pris la bonne décision.

Keir Starmer a également limogé vendredi la chargée des relations avec la Chambre des communes, Lucy Powell.

LOYAUTÉ

Si David Lammy, 53 ans, s'est vu confier le poste de vice-Premier ministre, il a dû renoncer à celui de ministre des Affaires étrangères, auquel il tenait.

La nouvelle cheffe de la diplomatie, Yvette Cooper, 56 ans, est l'une des figures les plus importantes du Parti travailliste après avoir travaillé avec l'ancien Premier ministre Gordon Brown.

Sa nomination est considérée comme une promotion après qu'elle a supervisé la politique souvent critiquée du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration clandestine.

Shabana Mahmood, 44 ans, est également considérée comme un "pilier" du Parti travailliste, une personnalité politique pragmatique qui n'a pas hésité à prendre des mesures jugées audacieuses dans le cadre de ses fonctions à la Justice.

La loyauté est essentielle pour Keir Starmer, qui a connu le plus grand nombre de démissions ministérielles - en dehors des remaniements gouvernementaux - de tous les Premiers ministres au début de leur mandat depuis près de 50 ans.

"On a actuellement l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils défendent", a déclaré à Reuters Chris Hopkins, directeur de recherche politique chez Savanta, un institut de sondage.

"Leur stratégie n'est pas assez bonne, leur communication n'est pas assez bonne et ils doivent cesser de se tirer une balle dans le pied", a-t-il ajouté.

La démission d'Angela Rayner a par ailleurs accru la pression sur le Premier ministre, alors que son parti s'est laissé distancer par le parti d'extrême droite Reform UK de Nigel Farage dans les sondages d'opinion.

Nigel Farage, qui assistait à la première journée du congrès du parti Reform à Birmingham, s'est engouffré dans la brèche, avançant son discours de trois heures afin d'évoquer le départ d'Angela Rayner.

Devant ses partisans, il a affirmé être en bonne position pour devenir le prochain Premier ministre alors que le gouvernement travailliste se trouve dans une "crise profonde".

"Malgré toutes les promesses de politique nouvelle et différente, celle-ci est aussi mauvaise, sinon pire, que la précédente", a-t-il déclaré sous les applaudissements.

(Rédigé par Andrew MacAskill et Elizabeth Piper, avec la contribution d'Alistair Smout, William James et Muvija M, version française Kate Entringer)