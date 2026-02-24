 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-La BoE nomme Rohan Churm comme directeur exécutif chargé de la politique monétaire
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:37

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mardi avoir nommé Rohan Churm, ancien responsable au sein de la banque centrale et actuellement directeur de l'Ofgem, l'autorité britannique de régulation de l'énergie, au nouveau poste de directeur exécutif chargé de la politique monétaire.

Rohan Churm, qui prendra ses nouvelles fonctions en mai et siègera aux côtés de l'économiste en chef Huw Pill, dirigera une refonte des modèles et des prévisions de la banque centrale, comme le recommande une étude réalisée par l'ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Ben Bernanke, a dit la BoE.

(Reportage David Milliken, rédigé par William Schomberg, Mara Vîlcu pour la version française)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank