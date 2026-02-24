GB-La BoE nomme Rohan Churm comme directeur exécutif chargé de la politique monétaire

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mardi avoir nommé Rohan Churm, ancien responsable au sein de la banque centrale et actuellement directeur de l'Ofgem, l'autorité britannique de régulation de l'énergie, au nouveau poste de directeur exécutif chargé de la politique monétaire.

Rohan Churm, qui prendra ses nouvelles fonctions en mai et siègera aux côtés de l'économiste en chef Huw Pill, dirigera une refonte des modèles et des prévisions de la banque centrale, comme le recommande une étude réalisée par l'ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Ben Bernanke, a dit la BoE.

(Reportage David Milliken, rédigé par William Schomberg, Mara Vîlcu pour la version française)