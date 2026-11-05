GB-La Banque d'Angleterre (BoE) relève ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2023

La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, relevé jeudi son taux directeur de 3,75% à 4%, sa première mesure de ce type depuis trois ans, emboîtant ainsi le pas à ses principaux homologues mondiaux, qui ont déjà augmenté les coûts d'emprunt face à l'inflation provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

La banque centrale a également averti qu'au moins une nouvelle hausse était probable si le conflit entre les États-Unis et l'Iran se poursuivait.

La décision du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise par 8 voix contre 1, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7 contre 2.

"Le relèvement d'aujourd'hui ne doit pas être considéré comme le premier d'une longue série inévitable. Mais à moins que le conflit au Moyen-Orient ne soit résolu, il semble peu probable qu'il soit le dernier", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans un communiqué publié jeudi.

L'inflation devrait atteindre environ 5% au milieu de l'année prochaine, selon la BoE, un coup dur pour le Premier ministre britannique Andy Burnham, qui met l'accent sur l'allègement des pressions liées au coût de la vie.

Les prix à la consommation ont progressé de 3,5% le mois dernier, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale, les perturbations de l'approvisionnement énergétique en provenance du Moyen-Orient menaçant d'avoir des répercussions à plus grande échelle sur l'économie britannique.

Il s'agit de la première hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni depuis août 2023, alors que l'inflation dépassait 6%. Les coûts d'emprunt restaient inchangés depuis la dernière baisse intervenue en décembre dernier.

(Reportage David Milliken, version française Diana Mandiá)