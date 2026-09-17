GB: La Banque d'Angleterre (BoE) laisse à nouveau son principal taux inchangé

Le bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres
La Banque d'Angleterre (BoE) a une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur inchangé, à 3,75%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement au cas où le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger.
La décision du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise par 6 voix contre 3, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters.
"Plus cette volatilité persistera, plus son impact sur l'inflation sera important, et plus il sera probable que nous devions relever le taux directeur afin de garantir que l'inflation revienne à notre objectif de 2%", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans un communiqué publié jeudi.
La récente flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient a renforcé les paris d'une hausse prochaine des coûts d'emprunt, à l'instar de celles décidées par la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière et la Réserve fédérale (Fed) mercredi.
L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré sur un an en août pour atteindre son plus haut niveau sur les cinq derniers mois, à 3,1%, selon les données officielles publiées mercredi.
Les marchés financiers estiment à 80% la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point en novembre, même si les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière se montrent moins convaincus, un seul d'entre eux sur huit déclarant s'attendre à ce scénario.
La BoE a touché à ses taux directeurs pour la dernière fois en décembre 2025, avec une baisse de 25 points de base.
(Reportage Andy Bruce, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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