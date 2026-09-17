GB: La Banque d'Angleterre (BoE) laisse à nouveau son principal taux inchangé

Le bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a ‌une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur inchangé, à ​3,75%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement au cas où le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger.

La décision ​du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, a été prise ​par 6 voix contre 3, comme ⁠prévu par les économistes interrogés par Reuters.

"Plus cette volatilité ‌persistera, plus son impact sur l'inflation sera important, et plus il sera probable que nous devions relever ​le taux directeur afin ‌de garantir que l'inflation revienne à notre objectif ⁠de 2%", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans un communiqué publié jeudi.

La récente flambée des prix de l'énergie provoquée par ⁠la guerre ‌au Moyen-Orient a renforcé les paris d'une hausse prochaine ⁠des coûts d'emprunt, à l'instar de celles décidées par la ‌Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière et la ⁠Réserve fédérale (Fed) mercredi.

L'inflation en Grande-Bretagne a accéléré sur un ⁠an en ‌août pour atteindre son plus haut niveau sur les cinq derniers ​mois, à 3,1%, selon les ‌données officielles publiées mercredi.

Les marchés financiers estiment à 80% la probabilité d'une hausse des ​taux d'un quart de point en novembre, même si les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière se ⁠montrent moins convaincus, un seul d'entre eux sur huit déclarant s'attendre à ce scénario.

La BoE a touché à ses taux directeurs pour la dernière fois en décembre 2025, avec une baisse de 25 points de base.

(Reportage Andy Bruce, rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)