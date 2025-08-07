GB-La Banque d'Angleterre abaisse son taux principal à 4,0%

(Actualisé avec précisions, contexte et déclarations du gouverneur de la BoE)

par William Schomberg, David Milliken et Suban Abdulla

La Banque d'Angleterre a abaissé jeudi ses taux directeurs comme prévu, mais quatre de ses neuf responsables de la politique monétaire, inquiets d'une inflation élevée, ont opté pour une pause dans la baisse des coûts d'emprunt.

La difficulté de parvenir à un accord a contraint le Comité de politique monétaire (MPC) à procéder à deux votes sur les taux pour la première fois de son histoire.

Le MPC a été divisé sur la manière de réagir à un taux d'inflation qui, selon les prévisions de la BoE, atteindra bientôt le double de l'objectif de 2% et à une détérioration récente du marché de l'emploi. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey et quatre de ses collègues se sont prononcés en faveur d'un assouplissement du taux directeur pour qu'il passe de 4,25% à 4,0%.

Mais ce n'est qu'après un premier tour de vote qui s'est soldé par une répartition en 4-4-1 qu'un deuxième tour a permis de trancher avec cinq voix pour et quatre contre.

Alan Taylor, membre externe du MPC, avait au préalable soutenu une réduction d'un demi-point.

Parmi les quatre membres du comité de politique monétaire qui se sont prononcés en faveur d'un maintien des taux, Clare Lombardelli, gouverneure adjoint chargé de la politique monétaire, s'est écartée de la majorité pour la première fois. Huw Pill, le chef économiste de la BoE, a également voté pour le maintien du principal taux directeur à 4,25%.

La BoE a réitéré sa formulation sur "une approche graduelle et prudente" pour de nouvelles réductions des coûts d'emprunt, mais a ajouté une nouvelle ligne à son message sur les perspectives, laissant entendre que sa série de baisses de taux pourrait approcher de sa fin.

"Le caractère restrictif de la politique monétaire a diminué au fur et à mesure que le taux d'escompte a été réduit", écrit la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire, qui ne stipule plus directement que la politique est toujours restrictive. La BoE a redit qu'il n'y avait pas de trajectoire préétablie pour les coûts d'emprunt.

Un arrêt de l'assouplissement des taux de la BoE constituerait un coup dur pour la ministre des Finances, Rachel Reeves, et le Premier ministre, Keir Starmer, qui avaient promis aux électeurs, lors des législatives, d'accélérer la croissance économique du pays.

Andrew Bailey a déclaré que la décision de réduire les taux pour la cinquième fois depuis août 2024 était "finement équilibrée", tout en estimant que ceux-ci sont toujours sur une trajectoire descendante.

"Mais toute réduction future des taux devra se faire de manière progressive et prudente", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Dans une enquête Reuters, publiée en juillet, 83% des économistes interrogés, soit 62 sur 75, prévoyaient une baisse de 25 points de base des taux de la BoE ce mois-ci.

(version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)