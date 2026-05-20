GB-L'élection qui pourrait mettre Andy Burnham sur orbite aura lieu le 18 juin

L'élection législative partielle de Makerfield, circonscription où le maire travailliste du Grand Manchester est candidat avec l'objectif d'évincer le Premier ministre Keir Starmer, aura lieu le 18 juin, rapporte mercredi Sky News.

Le député travailliste de cette circonscription du nord-ouest de l'Angleterre (région de Manchester), Josh Simons, a annoncé le 14 mai sa démission afin de laisser sa place à Andy Burnham, considéré comme l'étoile montante du Labour face à un Keir Starmer en grande difficulté et désavoué par une partie de ses troupes.

Pour espérer contester l'autorité de Keir Starmer à la tête du Parti travailliste, Andy Burnham doit d'abord obtenir un mandat de député. La règle veut qu'au Royaume-Uni on ne puisse briguer la direction d'un parti ou un portefeuille ministériel, voire les fonctions de Premier ministre, si l'on n'est pas député.

(Reportage William James, version française Sophie Louet)