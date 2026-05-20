 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-L'élection qui pourrait mettre Andy Burnham sur orbite aura lieu le 18 juin
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 18:49

L'élection législative partielle de Makerfield, circonscription où le maire travailliste du Grand Manchester est candidat avec l'objectif d'évincer le Premier ministre Keir Starmer, aura lieu le 18 juin, rapporte mercredi Sky News.

Le député travailliste de cette circonscription du nord-ouest de l'Angleterre (région de Manchester), Josh Simons, a annoncé le 14 mai sa démission afin de laisser sa place à Andy Burnham, considéré comme l'étoile montante du Labour face à un Keir Starmer en grande difficulté et désavoué par une partie de ses troupes.

Pour espérer contester l'autorité de Keir Starmer à la tête du Parti travailliste, Andy Burnham doit d'abord obtenir un mandat de député. La règle veut qu'au Royaume-Uni on ne puisse briguer la direction d'un parti ou un portefeuille ministériel, voire les fonctions de Premier ministre, si l'on n'est pas député.

(Reportage William James, version française Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank