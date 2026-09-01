GB-Keir Starmer va démissionner de son siège de député

L'ancien Premier ministre britannique Keir Starmer va démissionner de son siège de député de la circonscription de Holborn and St Pancras, dans le nord de Londres.

"Je vais me concentrer sur d'autres choses, les affaires internationales : la défense, la sécurité, le commerce et la technologie dans un monde qui change rapidement", déclare-t-il dans l'édition de mardi du journal local, The Camden New Journal.

La publication ne précise pas quand sera élu le successeur de Keir Starmer à la Chambre des communes.

Le travailliste, qui aura 64 ans mercredi, a démissionné en juillet de la présidence du Labour et de ses fonctions de chef du gouvernement et a été remplacé le 20 juillet par Andy Burnham.

(Reportage Sam Tobin; version française Sophie Louet)