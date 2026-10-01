GB/Fairford-Arrestation d'un suspect à la double nationalité irano-britannique

(Reitre mention d'un deuxième suspect après modification du communiqué de la police)

La police antiterroriste britannique, qui enquête sur un projet d'attaque présumé contre une base aérienne utilisée par les Etats-Unis pour bombarder l'Iran, a annoncé jeudi avoir arrêté un homme disposant de la double nationalité britannique et iranienne soupçonné de préparer des actes terroristes.

Cet homme est âgé de 25 ans et a été arrêté à Londres, a-t-elle précisé.

"Nous étudions tous les angles possibles, dont celui d'une possible implication d'un Etat étranger", a déclaré une responsable de la police antiterroriste britannique dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré mercredi dans une interview à la BBC que les enquêteurs disposaient d'éléments indiquant que l'Iran était vraisemblablement impliqué dans ce projet d'attaque contre la base aérienne de Fairford.

(Sam Tabahriti et Michael Holden)