GB/Epstein-L'ancienne demeure royale d'Andrew perquisitionnée, l'enquête sur l'ex-prince se poursuit

par Phil Noble, Kate Holton et Michael Holden

La police britannique mène vendredi une perquisition à l'ancienne demeure d'Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet du roi Charles III, après que le prince déchu a été remis en liberté jeudi soir à la suite de son arrestation et de sa garde à vue plus tôt la veille pour manquement présumé au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques.

Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté jeudi, le jour de ses 66 ans, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au défunt homme d'affaires et pédocriminel américain Jeffrey Epstein dans le cadre de ses fonctions d'émissaire spécial britannique pour le Commerce, mission qu'il a exercée entre 2001 et 2011.

L'ex-prince a été libéré sous contrôle judiciaire après avoir été détenu par la police pendant plus de dix heures, sans être inculpé d'aucun délit mais faisant toujours l'objet d'une enquête.

Jeudi matin tôt, six voitures de police banalisées et environ huit agents en civil sont arrivés à Wood Farm, dans le domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre, où réside actuellement Mountbatten-Windsor.

Les agents de la police de Thames Valley ont également perquisitionné le manoir du roi à Windsor, à l'ouest de Londres, où Mountbatten-Windsor vivait avant d'être contraint de partir du fait de la colère suscitée par les révélations sur Epstein.

Jeudi soir, les agents ont déclaré que les perquisitions à Sandringham étaient terminées, mais que celles à Windsor se poursuivaient.

Une condamnation pour faute professionnelle dans l'exercice d'une fonction publique est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et les affaires doivent être traitées par une cour d'assises, qui traite les infractions pénales les plus graves.

Le roi Charles III, qui a dépouillé son frère de son titre de prince et l'a contraint à quitter sa résidence de Windsor l'année dernière, a déclaré jeudi qu'il avait appris cette arrestation avec "la plus profonde inquiétude".

(Phil Noble à Sandringham, et Kate Holton et Michael Holden à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)