GB-En quête d'un second souffle, Starmer prend Gordon Brown comme conseiller

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a nommé samedi l'un de ses prédécesseurs, Gordon Brown, au poste de conseiller pour les questions financières internationales, espérant que la compétence reconnue de l'ancien dirigeant travailliste rejaillira sur sa propre autorité.

Keir Starmer est sur la défensive après la déroute du Parti travailliste aux élections locales, qui a relancé les appels à la démission dans son propre camp.

Déterminé à rester en fonction, le chef du gouvernement a choisi de faire appel à Gordon Brown, qui avait soutenu avec efficacité les banques britanniques pendant la dernière grande crise financière mondiale.

L'ancien Premier ministre aura pour charge de conseiller Keir Starmer sur la manière dont la finance mondiale peut renforcer la sécurité et la résilience de la Grande-Bretagne, a fait savoir le 10, Downing Street.

(Sarah Young ; version française Tangi Salaün)