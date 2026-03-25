GB-Deux suspects arrêtés après un incendie criminel à caractère antisémite à Londres

La police britannique a annoncé mercredi l'arrestation de deux suspects dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel à caractère antisémite présumé qui a visé des ambulances d'une association juive à Londres.

Les deux hommes, âgés de 47 et 45 ans, ont été arrêtés respectivement dans le nord-ouest et le centre de Londres, a indiqué la police. Ils sont actuellement en garde à vue.

Quatre ambulances appartenant à la Jewish Community Ambulance, une association juive du nord de Londres, ont été incendiées dans la nuit de dimanche à lundi près d'une synagogue dans le quartier juif de Golders Green.

Aucun blessé n'a été signalé. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé lundi un "incendie criminel antisémite profondément choquant".

La police, qui avait précédemment déclaré enquêter sur un possible lien avec l'Iran, a précisé que l'enquête se poursuivait. Les images de vidéosurveillance suggèrent qu'au moins trois personnes sont impliquées.

Une présence policière renforcée a été maintenue autour des quartiers touchés par mesure de précaution, a ajouté la police mercredi.

(Rédigé par Sarah Young et Muvija M; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)