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GB-Deux Iraniens inculpés pour un projet d'attentat antisémite
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 23:12

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Deux ressortissants iraniens ont été inculpés au Royaume-Uni pour la préparation d'une attaque terroriste contre la communauté juive du nord de l'Angleterre, a annoncé vendredi la police britannique.

Rahman Salehi, 35 ans, et Salam Ahmadyan, 36 ans, ont été inculpés pour avoir préparé un acte terroriste, ou aidé une tierce personne à en commettre un, à Manchester, à la veille de la fête de Yom Kippour, célébrée le 20 septembre dernier.

Selon la police antiterroriste, les deux hommes auraient tenté de se procurer des composants et du matériel pour fabriquer un engin explosif improvisé et auraient effectué des repérages sur des cibles potentielles. Les deux hommes auraient aussi été en contact avec un tiers à l'étranger, susceptible de se trouver en Iran. Ils doivent comparaître samedi devant le tribunal de Westminster, à Londres.

(Sam Tobin et Michael Holden; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
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