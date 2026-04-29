GB-Deux hommes juifs poignardés à Londres, la police parle d'attaque terroriste

(Actualisé avec attaque qualifiée de terroriste par la police, context)

Deux hommes juifs ont été poignardés mercredi dans le nord de Londres par un agresseur qui s'est précipité dans une rue en ciblant des Juifs, un épisode que la police a qualifié d'incident terroriste et qui est le dernier en date d'une vague d'attaques antisémites dans la capitale britannique.

Les deux victimes, l'une âgée de 70 ans environ et l'autre d'une trentaine d'années, ont été hospitalisées et se trouvent dans un état stable, a précisé la police métropolitaine de Londres.

L'assaillant, un homme de 45 ans qui a aussi tenté sans succès de poignarder des policiers, a été immobilisé à l'aide d'un pistolet paralysant Taser, a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle attaque antisémite a suscité des appels à une action urgente de la part des dirigeants de la communauté juive de Londres ainsi que du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans un contexte d'inquiétude au sujet de la sécurité des 290.000 Juifs vivant en Grande-Bretagne.

Le suspect, qui est interrogé pour tentative de meurtre, présente des antécédents de violence grave et de troubles mentaux, a déclaré le chef de la police de Londres, Mark Rowley, dans un communiqué lu sur les lieux de l'incident, à Golders Green, quartier du nord de Londres qui abrite une importante population juive.

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré à la Chambre des communes que cet incident était "profondément préoccupant".

Au cours du mois dernier, la police londonienne a arrêté plus d'une vingtaine de personnes dans le cadre d'enquêtes sur des attaques contre des lieux liés à la communauté juive, notamment l'incendie d'ambulances et des tentatives d'incendie criminel contre des synagogues.

(Sarah Young, version française Benoit Van Overstraeten et Blandine Hénault)