GB, Canada et Australie reconnaissent la Palestine
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 15:31

(Actualisé avec annonce des trois pays)

La Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie ont formellement reconnu l'Etat de Palestine, ont annoncé leurs gouvernements dimanche.

Les trois pays ont anticipé l'annonce de la reconnaissance de l'Etat palestinien par la France et d'autres pays européens prévue lundi à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

"Aujourd'hui, afin de raviver l'espoir de paix pour les Palestiniens et les Israéliens, ainsi que celui d'une solution à deux États, le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine", a écrit le Premier ministre britannique Keir Starmer sur la plateforme X.

La décision de Londres est particulièrement symbolique, la Grande-Bretagne ayant joué un rôle important dans la création de l'Etat d'Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Palestine était sous mandat britannique.

Quelques minutes avant l'annonce de Keir Starmer, le Canada et l'Australie avaient officialisé la reconnaissance d'un Etat palestinien, comme quelque 140 pays avant eux.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a expliqué cette décision par le fait que "l'actuel gouvernement israélien travaille méthodiquement à empêcher toute perspective de création d'un Etat palestinien".

Dans un communiqué, le gouvernement australien a de son côté présenté son initiative comme la contribution à "un effort international en faveur d'une solution à deux Etats".

Les trois pays ont souligné que le Hamas ne devait à leurs yeux jouer aucun rôle politique dans un éventuel futur Etat palestinien.

Keir Starmer avait déclaré en juillet que la Grande-Bretagne reconnaîtrait la Palestine en tant qu'Etat sauf si Israël concluait un cessez-le-feu avec le Hamas, laissait entrer davantage d'aide humanitaire dans le bande de Gaza, excluait une annexion de la Cisjordanie et s'engageait sur le principe d'un processus de paix aboutissant à une solution à deux Etats.

"Depuis cette annonce en juillet, en réalité, avec l'attaque (israélienne) au Qatar, tout éventuel cessez-le-feu est anéanti et les perspectives sont sombres", a souligné dimanche le vice-Premier ministre britannique David Lammy sur Sky News, en dénonçant également les projets d'expansion de colonies en Cisjordanie.

Israël s'oppose vivement à ces projets de reconnaissance d'un Etat palestinien. Le président américain Donald Trump a déclaré cette semaine lors d'une visite en Grande-Bretagne qu'il désapprouverait une telle initiative de la part de Keir Starmer.

(Catarina Demony, Andrew MacAskill et Alistair Smout, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün)

