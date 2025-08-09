 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GB-Arrestation d'une cinquantaine de manifestants soutenant Palestine Action
09/08/2025

Plus de 50 personnes protestant contre la décision de la Grande-Bretagne d'interdire le groupe Palestine Action ont été arrêtées devant le Parlement samedi à Londres, a annoncé la Metropolitan Police.

Un groupe de personnes, brandissant des pancartes exprimant leur soutien à Palestine Action, un réseau de protestation pro-palestinien, s'est rassemblé sur la place du Parlement et les officiers de police ont procédé à leur arrestation, a expliqué la police sur le réseau social X.

Palestine Action a été interdit en juillet en vertu de la législation antiterroriste, certains de ses membres s'étant introduits dans une base de la Royal Air Force. Ils sont également accusés d'avoir endommagé des avions pour protester contre le soutien de la Grande-Bretagne à Israël.

(Reportage Suban Abdulla, version française Claude Chendjou)

Proche orient
