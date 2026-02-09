 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Après le chef de cabinet de Starmer, l'affaire Epstein emporte son directeur de la communication
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:28

Le directeur de la communication du Premier ministre britannique Keir Starmer, Tim Allan, a annoncé lundi sa démission, dernier épisode en date des turbulences au sein du gouvernement britannique liées à l'affaire Epstein.

"J'ai décidé de démissionner pour permettre la formation d'une nouvelle équipe au 10 (Downing Street). Je souhaite au Premier ministre et à son équipe tous les succès", déclare-t-il dans un communiqué.

Tim Allan, conseiller de Tony Blair de 1992 à 1998, avait été nommé directeur exécutif de la communication en septembre 2025 à Downing Street.

Dimanche, c'est Morgan McSweeney, le chef de cabinet de Keir Starmer, qui a annoncé son départ pour avoir "conseillé" au Premier ministre de nommer Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, en février 2025, alors que ses liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein étaient notoires.

"La décision de nommer Peter Mandelson était une erreur. Il a nui à notre parti, à notre pays et à la confiance dans la politique elle-même", a-t-il dit dans son communiqué.

"Lorsqu'on m'a demandé mon avis, j'ai conseillé au Premier ministre de procéder à cette nomination et j'assume l'entière responsabilité de ce conseil."

Le Premier ministre britannique, qui affirme avoir été floué par les "mensonges" de Mandelson, a présenté jeudi dernier ses "excuses" aux victimes de Jeffrey Epstein mais son absence de discernement est vivement critiquée au sein même de son parti, le Labour, où des députés réclament sa démission.

La garde rapprochée de Keir Starmer, plus que jamais fragilisé, en fait pour l'heure les frais.

Ancien ministre de Tony Blair et Gordon Brown, Peter Mandelson, 72 ans, avait été relevé de ses fonctions en septembre dernier à la suite d'une première salve de révélations dans le cadre du dossier Epstein, dont le département américain de la Justice a publié nombre de documents.

Peter Mandelson a depuis été déchu de son titre de "lord" et a quitté le Parti travailliste. Il fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire sur ses manquements présumés dans le cadre de ses fonctions officielles.

Il est notamment soupçonné d'avoir transmis à Jeffrey Epstein des informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur les marchés lorsqu'il était ministre du Commerce en 2009.

(Reportage Sam Tabahriti, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber s'associe à Getir pour se développer en Turquie
    information fournie par Zonebourse 09.02.2026 13:32 

    Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau. "Cet accord représente une nouvelle ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 9 février 2026, lors d'un message télévisé à Téhéra ( KHAMENEI.IR / Handout )
    Parallèlement aux tractations diplomatiques, l'Iran accentue la répression
    information fournie par AFP 09.02.2026 13:25 

    Nouvelle arrestation dans le camp réformateur et condamnation de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix: l'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays, tout en maintenant le volet diplomatique ouvert avec les Etats-Unis. Confronté à l'un de ses plus grands ... Lire la suite

  • L'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai, le 16 juin 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )
    Hong Kong: le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
    information fournie par AFP 09.02.2026 13:23 

    Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés à Hong Kong. ... Lire la suite

  • Le président de la République Emmanuel Macron prononce un discours sur écran géant lors d'un événement organisé par le Medef à Paris le 28 août 2023 ( AFP / Emmanuel DUNAND )
    Quand les patrons ne disent plus merci Macron
    information fournie par AFP 09.02.2026 13:22 

    Brouille ou divorce ? Les relations entre le gouvernement et les patrons se sont détériorées depuis l'adoption d'un budget synonyme de trahison pour les entreprises, qui avaient jusque-là été choyées par Emmanuel Macron. Pourtant la rupture n’est pas totalement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank