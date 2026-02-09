GB-Après le chef de cabinet de Starmer, l'affaire Epstein emporte son directeur de la communication

Le directeur de la communication du Premier ministre britannique Keir Starmer, Tim Allan, a annoncé lundi sa démission, dernier épisode en date des turbulences au sein du gouvernement britannique liées à l'affaire Epstein.

"J'ai décidé de démissionner pour permettre la formation d'une nouvelle équipe au 10 (Downing Street). Je souhaite au Premier ministre et à son équipe tous les succès", déclare-t-il dans un communiqué.

Tim Allan, conseiller de Tony Blair de 1992 à 1998, avait été nommé directeur exécutif de la communication en septembre 2025 à Downing Street.

Dimanche, c'est Morgan McSweeney, le chef de cabinet de Keir Starmer, qui a annoncé son départ pour avoir "conseillé" au Premier ministre de nommer Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, en février 2025, alors que ses liens avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein étaient notoires.

"La décision de nommer Peter Mandelson était une erreur. Il a nui à notre parti, à notre pays et à la confiance dans la politique elle-même", a-t-il dit dans son communiqué.

"Lorsqu'on m'a demandé mon avis, j'ai conseillé au Premier ministre de procéder à cette nomination et j'assume l'entière responsabilité de ce conseil."

Le Premier ministre britannique, qui affirme avoir été floué par les "mensonges" de Mandelson, a présenté jeudi dernier ses "excuses" aux victimes de Jeffrey Epstein mais son absence de discernement est vivement critiquée au sein même de son parti, le Labour, où des députés réclament sa démission.

La garde rapprochée de Keir Starmer, plus que jamais fragilisé, en fait pour l'heure les frais.

Ancien ministre de Tony Blair et Gordon Brown, Peter Mandelson, 72 ans, avait été relevé de ses fonctions en septembre dernier à la suite d'une première salve de révélations dans le cadre du dossier Epstein, dont le département américain de la Justice a publié nombre de documents.

Peter Mandelson a depuis été déchu de son titre de "lord" et a quitté le Parti travailliste. Il fait désormais l'objet d'une enquête judiciaire sur ses manquements présumés dans le cadre de ses fonctions officielles.

Il est notamment soupçonné d'avoir transmis à Jeffrey Epstein des informations confidentielles susceptibles d'avoir un impact sur les marchés lorsqu'il était ministre du Commerce en 2009.

