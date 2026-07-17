GB-Andy Burnham promet un gouvernement "authentiquement travailliste"

(Actualisé avec extraits du discours)

par Elizabeth Piper

Andy Burnhamsera nommé à la tête du Parti travailliste britannique vendredi, la dernière étape avant sa nomination au poste de Premier ministre après la démission de Keir Starmer en juin.

Le maire du Grand Manchester, parfois affublé du surnom de "roi du Nord", sera intronisé à la tête du parti lors d'un congrès extraordinaire.

Cette désignation ne représente qu'une formalité, alors qu'Andy Burnham dispose du soutien de plus des 3/4 des députés travaillistes.

Andy Burnham, 56 ans, profitera de ce congrès extraordinaire pour insister sur le fait que son gouvernement sera "authentiquement travailliste", qu’il veillera au renouveau économique, à un contrôle accru de l’État, à la réindustrialisation et à la restitution du pouvoir aux communautés locales.

Il promettra également d'offrir à la Grande-Bretagne "une nouvelle voie, différente de celle que nous avons suivie ces 40 dernières années", selon des extraits de son discours diffusés avant son intervention.

Son gouvernement sera "sans complexe, travailliste dans ses priorités et dans les décisions qu'il prendra, en plaçant les personnes et les territoires au cœur de toutes ses actions", peut-on lire.

Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur la manière dont Andy Burnham va gouverner.

Dans un discours prononcé après sa victoire lors de la législative partielle de Makerfield, le 18 juin,il avait esquissé un programme.

Promettant le "plus grand rééquilibrage des pouvoirs" de l'Histoire de la Grande-Bretagne, Andy Burnham s'est engagé à opérer un changement radical dans la vie politique du pays en accordant davantage de pouvoirs aux régions et en privilégiant la collaboration plutôt que la confrontation.

Ces déclarations visent notamment à combattre la montée en puissance du parti populiste Reform UK de Nigel Farage avant les prochaines élections législatives, prévues d'ici 2029.

Andy Burnham n'aura toutefois pas beaucoup de temps devant lui pour mettre en oeuvre ses promesses, dont la plupart portent sur le long terme.

(Elizabeth Piper, version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)