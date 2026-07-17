GB-Andy Burnham élu à la tête du Parti travailliste, prochaine étape le 10, Downing Street

(Actualisé avec élection, discours)

par Elizabeth Piper

Andy Burnhama été élu vendredi à la tête du Parti travailliste britannique, dernière étape avant sa nomination au poste de Premier ministre après la démission de Keir Starmer en juin.

Le maire du Grand Manchester, parfois affublé du surnom de "roi du Nord", a été intronisé à la tête du parti lors d'un congrès extraordinaire. Cette désignation n'était qu'une formalité, Andy Burnham disposant du soutiende plus de trois quarts des députés travaillistes.

Le futur Premier ministre a déclaré qu'il était prêt à assumer les responsabilités du pouvoir et qu'il s'efforcerait d'apporter de l'espoir aux habitants des "endroits oubliés, partout dans le monde".

"Nous sommes unis et nous mettons la force qui découle de cette unité au service des personnes et des territoires qui attendent depuis trop longtemps que la politique leur redonne espoir", a déclaré Andy Burnham, 56 ans, devant une salle comble.

"Et c’est ce que nous allons faire, mes chers amis : nous allons leur redonner de l’espoir!", s'est-il exclamé.

Il a également lors de son discours rendu hommage à Keir Starmer, l’homme qu’il remplacera au poste de Premier ministre britannique lundi.

Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur la manière dont Andy Burnham va gouverner.

Dans un discours prononcé après sa victoire lors de la législative partielle de Makerfield, le 18 juin,il avait esquissé un programme.

Promettant le "plus grand rééquilibrage des pouvoirs" de l'Histoire de la Grande-Bretagne, Andy Burnham s'est engagé à opérer un changement radical dans la vie politique du pays en accordant davantage de pouvoirs aux régions et en privilégiant la collaboration plutôt que la confrontation.

Ces déclarations visent notamment à combattre la montée en puissance du parti populiste Reform UK de Nigel Farage avant les prochaines élections législatives, prévues d'ici 2029.

Andy Burnham n'aura toutefois pas beaucoup de temps devant lui pour mettre en oeuvre ses promesses, dont la plupart portent sur le long terme.

Il dévoilera lundi la composition de son gouvernement - dont il assure qu'il représentera toutes les tendances du Parti travailliste - et les grandes lignes de son programme.

(Elizabeth Piper, version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)