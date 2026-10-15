Gazole : les prix moyens à la pompe stagnent à un niveau élevé dans l'UE

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le prix moyen du litre de gazole dans l'Union européenne stagne à 2,14 euros le litre, après avoir battu des records le mois dernier, selon le bulletin hebdomadaire publié jeudi par la Commission européenne.

D'après cette compilation de données nationales des 27 de l'UE, les prix moyens au litre dépassent 2,30 euros dans cinq pays, dont la France, où le gouvernement a prévu de déstocker à partir du 1er novembre 10 millions de barils de gazole en réserve, pour faire baisser les prix.

Selon les données européennes analysées par l'AFP, le litre était à 2,27 euros en Allemagne (contre 2,25 la semaine précédente), à 2,14 en Italie (2,15) ou 1,89 en Espagne (1,92).

Ces données transmises par les autorités nationales à Bruxelles quelques jours avant chaque publication du bulletin incluent les taxes mais ne tiennent pas compte des aides ciblées, comme celle pour les grands rouleurs en France.

Depuis la fin du mois de juin, le prix moyen du gazole dans l'UE, pondérée selon la consommation de chacun des États membres, avait connu une hausse continu, battant un record fin septembre à 2,24 euros le litre, avant de refluer de 10 centimes début octobre.

Il était à 1,53 euros le litre il y a un an, à la même période.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les marchés mondiaux du gazole "se sont tendus" en 2026, en raison de la guerre au Moyen-Orient qui a perturbé les exportations d'hydrocarbures, et de celle entre la Russie et l'Ukraine, où des infrastructures énergétiques sont régulièrement ciblées.

Le marché de ce carburant, essentiel pour le transport de marchandises et l'agriculture, devrait rester "tendu" l'an prochain, a indiqué l'AIE, estimant "peu probable" la reconstitution des stocks de gazole avant la deuxième moitié de 2027.