Gaza-Trump n'exclut pas de se rendre en Egypte en fin de semaine

(Ajoute nouvelles citations)

Le président américain Donald Trump n'a pas exclu mercredi de se rendre en Egypte en fin de semaine, affirmant qu'un accord de cessez-le-feu est "très proche" dans la bande de Gaza.

Donald Trump s'exprimait après un entretien avec ses représentants aux négociations indirectes qui se déroulent à Charm el Cheikh entre Israël et le Hamas.

Donald Trump a déclaré qu'il pourrait partir samedi de Washington.

Alors qu'il s'adressait aux journalistes à la Maison blanche, le secrétaire d'Etat Marco Rubio est entré dans la pièce pour lui remettre une note, qu'il a lue avant d'ajouter:

"Je viens de recevoir une note du secrétaire d'Etat disant que nous sommes très proches d'un accord au Proche-Orient et qu'ils vont avoir besoin de moi très vite."

Le président américain a déclaré qu'il se rendrait probablement dans la région soit avant la libération des otages du Hamas soit peu après.

(Trevor Hunnicutt et Steve Holland; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)