Gaza-Trump n'exclut pas de se rendre au Proche-Orient en fin de semaine
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 21:48

Le président américain Donald Trump n'a pas exclu mercredi de se rendre au Proche-Orient en fin de semaine, affirmant qu'un accord de cessez-le-feu est "très proche" dans la bande de Gaza.

Donald Trump s'exprimait après un entretien avec ses représentants aux négociations indirectes qui se déroulent en Egypte entre Israël et le Hamas.

(Trevor Hunnicutt et Steve Holland; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Donald Trump
